Iesenii cer ajutorul presedintelui pentru transformarea Padurii Barnova-Repedea in Parc Natural

Asociatia civica "Codrii Iasului" solicita demararea de urgenta a procedurilor pentru desemnarea sit-ului "Natura 2000 Padurea Barnova-Repedea", situat in imediata apropiere a municipiului Iasi, in Parc Natural. Intr-o scrisoare deschisa, reprezentantii asociatiei cer ca pana la definitivarea procedurilor prevazute de lege, initiativa de transformare a sit-ului, aliniata Strategiei Europene Pentru Biodiversitate 2030, sa treaca sub Inaltul Patronaj al presedintelui Romaniei.In document, ... citește toată știrea