Iesenii cheltuie mii de euro pe animalele de companie

Definitia luxului, cand ne referim la animale de companie, sta cu siguranta in rasa din care face parte. Iubitorii de animale si-au diversificat cunostintele in materie de rase si le aleg pe cele mai scumpe pentru a le tine in casa. Indiferent ca ne referim la caini sau la pisici, iesenii scot din buzunare sute, chiar mii de euro pentru a cumpara un pui cu pedigree.Pe internet sunt sute de anunturi cu vanzari de animale din Iasi, unde cetatenii pot gasi foarte multe rase. Avantajul este ca ... citeste toata stirea