Iesenii, chemati sa stranga deseurile cu ocazia "Zilei de curatenie nationala"

Iesenii sunt chemati pe 21 septembrie sa se alature voluntarilor din intreaga tara in cadrul celei de-a XI-a editii a "Zilei de Curatenie Nationala", manifestare care are ca scop strangerea deseurilor aflate pe spatiul verde si in padurile din imprejurimile orasului si de promovare a unui mediu cat mai curat.Actiunea, care se desfasoara in aceeasi zi in alte 198 de tari de pe toate continentele, isi propune sa adune impreuna oamenii pentru a reda frumusetea naturii care se sufoca din cauza ... citește toată știrea