Iesenii conduc peste 100.000 de autovehicule mai vechi de 20 de ani! Ce autoturisme de lux are parcul auto al Iasului

* parcul auto al judetului Iasi a depasit, in premiera, 300.000 de autovehicule * numarul masinilor mai vechi de 20 de ani a devenit alarmant - 106.928, fiind cu 12.636 mai mare fata de anul trecut * tot mai putine masini electrice inmatriculate, categorie care pierde teren in fata celor hibrid, cu un total de 9.300 unitati, in crestere cu 3,128, in ultimul an * in schimb, iesenii au devenit foarte interesati de autoturismele de lux, parcul auto al Iasului numarand astazi 24 autoturisme ... citește toată știrea