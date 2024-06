Iesenii, invitati in week-end la Festivalul Iei - RomanIA Autentica

In ajun de Sarbatoarea Sanzienelor, iesenii, dar si turistii aflati in week-end in capitala Moldovei sunt invitati la cea de-a VIII-a editie a Festivalului Iei - RomanIA Autentica.Printre activitatile incluse in cadrul acestei manifestari se numara "Targul mesterilor populari" (22 - 24 iunie pe esplanada Palatului Culturii, eveniment organizat de Primaria Municipiului Iasi in parteneriat cu Asociatia ART - Mestesugurile Prutului), unde cateva zeci de mesteri populari vor expune si ... citește toată știrea