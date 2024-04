Iesenii, invitati in week-end la "Piata metropolitana"

In acest week-end, iesenii sunt invitati in Piata "Dacia", la prima editie a "Pietei metropolitane", eveniment organizat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Iasi" (ADI ZMI), in colaborare cu Primaria Municipiului Iasi (PMI) si EcoPiata SA.Sambata, 27 aprilie, si duminica, 28 aprilie, incepand cu ora 9, vizitatorii vor avea posibilitatea de a se aproviziona cu produse proaspete si de calitate de la comerciantii locali. "De la fructe si legume proaspete pana la ... citește toată știrea