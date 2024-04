Iesenii isi pot vota orasul pentru "Destinatia Anului 2024 in Romania"

Incepand de luni, 15 aprilie, iesenii pot vota in competitia "Destinatia Anului 2024 in Romania!", unde capitala Moldovei se afla in finala la mai multe categorii, printre care "Orase care inspira" (Iasi), "Distractie si aventura" (Baza Sportiva "brizo"), "Atractii cultural-educative ("Palatul Culturii din Iasi din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" - new entry si Muzeul National al Literaturii Romane Iasi (Casa Muzeelor - cazari epice) si respectiv "boutique" (Pleiada Boutique Hotel). ... citește toată știrea