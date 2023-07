Iesenii nu stiu nici acum cat de poluat este aerul in orasul in care locuiesc. Motivul: majoritatea statiilor care monitorizeaza calitatea aerului in judetul nostru, sase la numar, tot nu au fost reparate, desi a trecut aproape un an. Asta in conditiile in care reprezentantii Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Iasi au spus mereu ca sunt probleme tehnice temporare: "Se rezolva ".Din cele sase statii, trei sunt in municipiul Iasi, mai exact IS-1 Podu de Piatra, IS-2 Decebal Cantemir si ... citeste toata stirea