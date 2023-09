Iasul este unul dintre judetele fruntase, intr-un top prezentat public de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in ceea ce priveste numarul de consultatii acordate de catre medicii de familie nou-nascutilor pana la varsta de 3 ani.CNAS precizeaza ca in iulie 2023 in Romania s-au nascut 10.032 de copii, iar in aceeasi luna medicii de familie au oferit 48.117 consultatii grupei de varsta 0 - 3 ani. Cele mai multe au fost la Bucuresti, 7.280, dar pe locul al doilea vine Iasi, cu 1.783, urmat ... citeste toata stirea