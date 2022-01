Iesenii respira benzen. Care este planul autoritatilor si cum afecteaza hidrocarbura organismul

Poluarea cu benzen a atins cote ingrijoratoare la inceputul anului 2022 la Iasi, iar specialistii atrag atentia asupra acestui lucru. Anul 2022 a inceput ingrijorator pentru ieseni, specialistii descoperind valori mari de benzen in aer, in zone foarte populate ale orasului. In luna ianuarie au fost inregistrate valori foarte ridicate, conform masuratorilor efectuate de catre specialisti."Atrag atentia ca in Iasi exista deja benzen in aer, in zona Podul de Piatra, cat este in Ploiesti in zonele ... citeste toata stirea