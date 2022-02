Iesenii s-au mobilizat exemplar, in numar mare, pentru a ajuta refugiatii din Ucraina!

Astfel, in cursul zilei de joi, 24 februarie 2022, primarul Mihai Chirica a decis ca Primaria Municipiului Iasi sa organizeze campania umanitara "Ajutoare pentru refugiatii din Ucraina".Punctele de colectare a ajutoarelor, care functioneaza zilnic, in intervalul orar 9.00 - 15.00, au fost amenajate vineri, 25 februarie 2022, in urmatoarele locuri:* Piata Unirii* Podu Ros (1001 Articole)* Esplanada Nicolina* Esplanada Oancea (Tatarasi)* Esplanada Mimoza (Pacurari)* Piata ... citeste toata stirea