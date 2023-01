Iesenii trebuie sa se astepte la o noua vara secetoasa

Specialistii spun ca, daca ritmul precipitatiilor va ramane acelasi, este foarte posibil sa avem din nou probleme in varain unele zone ale judetului, atat in ceea ce priveste alimentarea cu apa, cat si in cazul culturiloragricolePrefectura Iasi a continuat ieri analiza masurilor care trebuie luate in cazul in care anul acesta va fi la fel de secetos ca anul 2022. Din pacate, specialistii spun ca, daca ritmul precipitatiilor va ramane acelasi, este foarte posibil sa avem din nou probleme ... citeste toata stirea