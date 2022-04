Iesenii vor achita impozite majorate cu 5,1%

Impozitul pe cladiri este anual si se plateste in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrieinclusiv * impozitul pe mijloacele de transport apartinand persoanelor fizice sau juridice va fi ajustat si el cu rata inflatiei de 5,1% * de remarcat este faptul ca in cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 95%Unica modificare a taxelor si impozitelor locale pe care iesenii le vor plati in anul 2023 consta in indexarea acestora cu rata inflatiei de 2,6%, ... citeste toata stirea