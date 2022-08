Iesenii vor drumuri si retele de apa-canal!

Judetul Iasi primeste peste 1,5 miliarde de lei prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny". In total vor fi finantate 127 de proiecte, in toate cele 98 de unitati administrativ-teritoriale ale judetului. Printre prioritatile conducerii Consiliului Judetean se afla accesibilitatea iesenilor la reteaua cu apa potabila si canalizare.Astfel, 648 de milioane de lei vor fi investite in infiintarea, dezvoltarea si extinderea retelei de apa si canalizare. "Avand in vedere si conditiile ... citeste toata stirea