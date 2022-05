Iesenii vor putea circula gratuit cu autobuzul sau tramvaiul, in fiecare vineri

Gratuitatea la transportul public este acordat[ in fiecare zi de vineri oricarei persoane care doreste sa circule pe traseele operate de catre Compania de Transport Public Iasi pe raza orasului * costurile generate de aceasta masura vor fi suportate din bugetul localSub sloganul "STOP! Azi masina sta pe loc!", incepand cu data de 18 iunie 2021, in Cluj, transportul public este gratuit in toate zilele de vineri.Este o continuare a proiectului "Vinerea Verde", prin care populatia era ... citeste toata stirea