Retailerul suedez Ikea ar urma sa deschida un magazin in judetul Iasi, in proximitatea Brico Depot din Pacurari, unde intentioneaza sa cumpere un teren cu o suprafata de peste 50.000 de mp. Demersurile pentru autorizarea construirii unui centru comercial in zona au inceput deja, potrivit informatiilor obtinute in exclusivitate de "Ziarul de Iasi".Anul trecut, in luna octombrie, Ermes Holding SRL, actualul proprietar al terenului, a obtinut de la Primaria Iasi un certificat de urbanism pentru ... citeste toata stirea