Iluminatul de Sarbatori va fi aprins pe 1 decembrie

Aprinderea iluminatului de Sarbatori va avea loc pe 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, la ora 17.30, pe pietonalul Stefan cel Mare si Sfant, in fata sediului Primariei Municipiului Iasi.Servicii Publice SA a cumparat pentru aceasta iarna peste 800 de brazi in ghivece, care vor fi ornati si amplasati in toate zonele orasului. De asemenea, 14 brazi mari vor fi decorati si montati pe pietonalul Stefan cel Mare, Piata Unirii, Parcul Copou, Parcul Expozitiei, Pacurari (Mimoza), Tatarasi ... citeste toata stirea