Imaginea serii la Poli Iasi - Rapid: mesajul unei suportere pentru sotul sau, de Dragobete

Meciul dintre Poli Iasi si Rapid, incheiat 3-1, in etapa a 27-a a Superligii, nu a adus numai prima infrangere a giulestenilor in acest an, ci si o imagine care i-a facut pe multi sa zambeasca.In minutul 21 al partidei din Copou, o femeie prezenta in tribuna a afisat un mesaj savuros. Aceasta a venit la stadion cu un afis pe care a avut inscriptionata ... citește toată știrea