IMAGINI: Arc peste timp. Pregatirile de Pasti si noaptea de Inviere la Iasi in anii din urma

Pastele a fost mereu o sarbatoare importanta pentru ieseni, iar aceasta cerea pregatiri speciale. Inainte de a fi in UE, aveam mai putine reguli in ceea ce priveste comertul, iar in piete era un pic diferita atmosfera fata de ceea ce vedem astazi. Bisericile au fost mereu pline de oameni cu lumanari simple in maini, neexistand pe atunci candele cu capace. Va prezentam cateva imagini gasite in arhiva ziarului nostru pe care le veti privi, probabil, cu nostalgie si cu interes.Cumparaturile se ... citeste toata stirea