Imagini de la instruirea soldatilor ieseni in poligon. A fost folosit si un elicopter Puma (FOTO)

Vineri, 27 mai, in Iasi a avut loc un exercitiu de instruire cu militarii Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni".In cadrul acestuia, un elicopter IAR-330 Puma apartinand Bazei 95 Aeriene Bacau a survolat Iasul.Saptamana trecuta, militarii din Batalionul 151 Infanterie ,,Razboieni" s-au pregatit intens alaturi de aviatorii din Escadrila 952 Elicoptere a Bazei 95 Aeriene ,,Erou capitan aviator Alexandru Serbanescu" din Bacau, in cazarma lor de pe dealul Garofeanu si in poligonul Mogosesti. ... citeste toata stirea