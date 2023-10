Iesenii si nu numai sunt invitati in acest weekend la o noua editie a traditionalei expozitii "Flori de Toamna", organizata in Gradina Botanica.Expozitia din acest an, organizata in sectiile exterioare si in complexul de sere, va fi deschisa publicului, incepand cu 28 octombrie (sambata), ora 11.00, prilej cu care, vor sustine un moment artistic muzical membrele CVARTETULUI STRADIVARI, cu urmatoarea componenta: Stefana NASTASA - vioara I, Karina POP - vioara a II-a, Cristina FLAMANZEANU - ... citeste toata stirea