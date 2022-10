IMAGINI IN PREMIERA: Cum va arata Aeroportul cu terminal nou de pasageri, turn de control si facilitate cargo

In ultima sedinta de plen a Consiliului Judetean, dezvoltarea Aeroportului Iasi a mai trecut de o etapa importanta.Alesii judetului au aprobat in unanimitate studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici referitori la partea a doua a proiectului de extindere a infrastructurii aeroportuare. Este vorba de cresterea suprafetelor de miscare, de construirea unui nou turn de control si de crearea de facilitati cargo. Valoarea totala cu tot cu TVA este de 278,6 milioane de lei, in ... citeste toata stirea