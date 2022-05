In unele zone din tara, chiar si in judetul Iasi, exista o traditie de pomenire a mortilor in preajma Duminicii Tomei. Sarbatoarea respectiva se numeste "Pastile blajinilor". De obicei este tinuta luni.Obiceiul este unul local. In satul Bogonos, comuna Letcani, duminica la orele pranzului toti locuitorii se aflau in cimitir. ... citeste toata stirea