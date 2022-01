Imagini sfasietoare: au murit imbratisati in pat, arsi complet

Doua persoane au fost carbonizate dupa ce locuinta lor din Vladeni a luat foc. Barbatul nu a vrut sa fuga din calea focului fara femeia imobilizata la pat. Pompierii spun ca a murit si el in timp ce acoperea cu trupul sau trupul convivei sale.Un apartament din Vladeni a luat foc ieri la amiaza, doua persoane aflate in interior, pensionari, fiind gasite carbonizate. O femeie grav bolnava, nevazatoare si imobilizata la pat, locuia in acel apartament aflat la parterul unui bloc cu doua etaje, ... citeste toata stirea