Imagini sfasietoare de la locul accidentului cu sapte morti, din Iasi. Rudele victimelor, chemate pentru identificare VIDEO

Sapte persoane au murit in urma accidentului rutier produs in dimineata zilei de marti, 1 februarie. Victimele erau sase muncitori in constructii care mergeau la lucru in Iasi si soferul camionului. Imagini sfasitoarea la iesirea din localitatea ieseana Baltati spre Targu Frumos, acolo unde s-a produs accidentul in care si-au pierdut viata sapte persoane. Rudele victimelor au fost chemate pentru identificare.Unchiul soferului de camion, presupusul vinovat pentru accidentul mortal de la Baltati, ... citeste toata stirea