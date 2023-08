Pe 3 august a avut loc o noua Gala din seria Atipic Beauty 2023, un cunoscut eveniment-concept caritabil si social, ajuns acum la a 38-a editie. Lider de sanatate in regiunea de Nord-Est a tarii, Arcadia este partener Atipic Beauty, un eveniment care ne incurajeaza sa realizam ca frumusetea e in noi si nu in aparente.Seria de evenimente a inceput la Bucuresti in iunie, apoi a avut loc in mai multe orase din tara - Brasov, Bacau, Timisoara iar acum a ajuns la Iasi, la Parcul Palas.12 modele ... citeste toata stirea