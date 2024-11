Imbratisari de speranta. O Lumina in lupta pentru viata

Intr-un univers al provocarilor personale si al tacerilor grele, Clubul Inner Wheel Iasi ramane un prieten ale carui imbratisari raman mereu in amintire. Intr-o zi ce parea a fi obisnuita, dar care a devenit exceptionala, o parte din doamnele clubului au oferit sustinere unei conferinte dedicate persoanelor cu afectiuni oncologice, daruindu-le mai mult decat sprijin - o raza de lumina intr-un tunel intunecat.Cand pasim in universul persoanelor care lupta cu un diagnostic oncologic, simtim ... citește toată știrea