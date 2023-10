Apartamentele din Iasi se vand la preturi mai mari decat toamna trecuta, indiferent daca sunt noi sau vechi, arata datele analizate de Imobiliare.ro, primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania.Pretul mediu solicitat de dezvoltatori pentru cele mai noi apartamente scoase la vanzare pe piata rezidentiala locala a ajuns la 1.390 de euro/mp util in luna septembrie.Se poate observa, conform datelor Imobiliare.ro, ca in decurs de un an majorarea a fost in cazul locuintelor din ... citeste toata stirea