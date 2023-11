Ai tot mai putine optiuni din care sa alegi, daca vrei sa te muti cu chirie in Iasi. Numarul apartamentelor disponibile pe plan local pentru inchiriere a scazut dramatic in 2023, arata datele analizate de Imobiliare.ro, primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania.Discutam despre o reducere a ofertei cu putin peste 30% in primele noua luni din an comparativ cu situatia inregistrata in perioada similara din 2022.Provocarile intalnite in ultimul timp, precum si obstacolele ... citeste toata stirea