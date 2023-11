Preturile apartamentelor din Iasi au crescut in ultimii ani semnificativ, arata datele analizate de Imobiliare.ro, primul si cel mai accesat portal imobiliar din Romania.Pragul de 1.000 de euro/mp util a fost depasit inca din 2019 pe piata rezidentiala locala. Deja in intervalul iulie-septembrie al acelui an, proprietarii si dezvoltatorii solicitau un pret mediu de 1.007 euro/mp util pentru apartamentele vechi si noi scoase la vanzare.Traiectoria ascendenta s-a mentinut de atunci. Pe ... citeste toata stirea