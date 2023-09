Un bolid de lux care ar apartine dezvoltatorului imobiliar Doru Plugaru, cumnatul lui Gheorghe Chescu, patronul Flux, a fost scos la vanzare pe un site de specialitate la pretul de 119.000 de euro. Este vorba despre un Porsche 911 Carrera 4S, an de fabricatie 2020, masina cu "echipare de top", dupa cum se mentioneaza in anuntul de vanzare.Controversatul om de afaceri este cunoscut in oras pentru colectia de autoturisme de lux, insa numele lui se leaga si de problemele pe care le are cu legea. ... citeste toata stirea