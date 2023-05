O parcare supraterana privata cu 1.200 locuri ar urma sa fie construita in zona Poitiers. Ar fi a doua din aceasta parte a orasului, dupa cea construita de Continental.Parcarea va deservi ansamblul de blocuri inalte ridicat de firma Cat Construct, patronata de Catalin Tudosa ("Tolea"). Initial, locurile de parcare erau prevazute in subteran, dar, in timpul lucrarilor la primele trei blocuri, s-a constatat "o natura proasta a terenului de fundare si a aparut necesitatea eliminarii parcarii ... citeste toata stirea