Impact fatal pe un drum comunal din Iasi, soldat cu un mort si doi raniti

Echipele de salvare ajunse la fata locului nu au mai putut face nimic pentru unul dintre pasageri, care a decedat. Un accident grav s-a produs marti dimineata, 24 mai, pe raza comunei Cotnari, in judetul Iasi. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului si a iesit de pe carosabil, oprindu-se intr-un copac de pe marginea drumului. In urma impactului, doua persoane, in varsta de 71 si 67 de ani au fost ranite, iar cea de a treia si-a pierdut viata la 53 de ani."Politistii Politiei ... citeste toata stirea