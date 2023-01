Impact violent pe soseaua mortii, la Letcani: doua persoane au fost ranite (FOTO-VIDEO)

Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Letcani, pe DN28, drum cunoscut ca si soseaua mortii. In incident au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului dintre ele doua persoane ar fi fost ranite si au fost transportate la spital. Initial autoritatile au anuntat ca sunt patru victime.Una dintre masini avea pe parbriz semne de incepator. Ambele masini implicate in accident sunt marca Skoda. Unul dintre soferi sustine ca a derapat si ... citeste toata stirea