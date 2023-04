Trag un semnal de alarma asupra unei probleme care, cu siguranta, ne intristeaza pe toti - declinul sportului romanesc si importanta educatiei in atingerea performantelor sportive.In ultimii ani, Romania a inregistrat o scadere alarmanta a performantelor in sport, iar aceasta situatie trebuie sa ne determine sa luam masuri urgente pentru a schimba cursul actual al evenimentelor.Educatia reprezinta o piatra de temelie in dezvoltarea sportivilor si, prin urmare, este esential sa acordam o ... citeste toata stirea