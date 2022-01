Impozite exorbitante pentru doua firme din oras

Corpul de Control al Primarului a depistat doi agenti economici care nu au dat curs somatiilor de a-si ingriji cladirile si terenurile aflate in proprietate * drept sanctiune, s-a propus majorarea impozitului datorat bugetului local cu procente cuprinse intre 250% si 500%Municipalitatea ieseana reactualizeaza in fiecare an criteriile prin care sunt propuse majorari de impozitelor pe terenurile neingrijite, altele decat cele agricole, situate in intravilanul municipiului Iasi. Astfel, ... citeste toata stirea