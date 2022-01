Impreuna cu United Business Center si Palas donam viata. Participa la campania de donare de sange si te premiem!

Stiai ca, statistic, fiecare om de pe planeta are nevoie, cel putin o data in viata, de o transfuzie de sange? "Picatura cu picatura se face lac", iar United Business Center si ansamblul Palas lanseaza o noua editie a campaniei de donare de sange "Impreuna donam viata", in colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi (CRTS), pe 27 ianuarie 2022. Aplicatia BlooDoChallenge faciliteaza participarea, doritorii avand posibilitatea de a-si rezerva in platforma un loc, iar donatorii vor ... citeste toata stirea