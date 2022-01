"Impreuna donam viata!", iar United Business Center si ansamblul Palas te premiaza

"Impreuna donam viata!", iar United Business Center si ansamblul Palas te premiazaChiar daca ultima perioada ne-a impus distantarea fizica, ramanem impreuna solidari si responsabili, iar United Business Center si ansamblul Palas creeaza cadrul in care aceasta responsabilitate sociala poate fi manifestata la nivel individual. Astfel, o noua campanie "Impreuna donam viata!", realizata in colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Iasi, are loc pe 27 ianurie 2022 la Palas si toti cei ... citeste toata stirea