Imputernicitii primarului pot aplica amenzi in parcarile din oras!

Modul in care soferii respecta regulamentul privind parcarea autovehiculelor pe domeniul public din Iasi va intra, incepand din 1 iulie, in atributiile agentilor din cadrul Politiei Locale precum si a persoanelor care au calitatea de imputerniciti ai primarului, orice incalcare a prevederilor documentului constituind contraventie, care urmeaza sa fie sanctionata cu amenda.Intruniti in sedinta ordinara, consilierii locali vor supune spre aprobare in sedinta de vineri, 28 iunie, un proiect de ... citește toată știrea