In 2024 nu vor creste taxele! (P)

"Premierul Romaniei, dl Marcel Ciolacu, ne anunta azi sa stam linistiti ca in 2024 nu vor creste taxele!Nici nu e cazul dupa ce guvernul Ciolacu le-a majorat anul trecut si unele au intrat in vigoare la 1 ianuarie.Ce nu spune dl Ciolacu este ca cresterea taxelor a fost oprita de PNL, in momentul adoptarii legii bugetului de stat, pentru anul 2024. Iar dl premier mi-a reprosat public introducerea amendamentului care nu-l lasa sa mareasca biruri, ... citește toată știrea