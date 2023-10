T4 va fi dat in folosinta in sase luni, dar cele doua cai de acces promise, dinspre Tatarasi, respectiv dinspre Aroneanu, fac pasi marunti si nu este clar cand ar putea sa prinda si ele avionul spre aerogara.Doua hotarari adoptate in ultima sedinta de plen a Consiliului Local completeaza complicatul puzzle care a tinut primaria in loc ani de zile in ciuda eforturilor necontenite depuse pentru amenajarea cat mai grabnica a drumului dinspre Tatarasi spre Aeroportul Iasi. Prima dintre ele ... citeste toata stirea