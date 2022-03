In aceasta dimineata, in jurul orei 6, politistii Sectiei nr. 2 Politie Iasi au fost sesizati de catre o persoana, cu privire la faptul ca, in parcul Copou din mun. Iasi a observat un tanar decedat, langa acesta fiind o arma.Politistii efectueaza verificari in vederea stabilirii situatiei de fapt."In dimineata aceasta, in jurul orei 6-05 s a primit apel prin 112 conform caruia in ... citeste toata stirea