O noua serie de activitati vor avea loc in cadrul programului de educatie muzeala Ateliere DICE, incepand de miercuri, 9 august. Tema de anul acesta este "Povestea unei sculpturi" si aduce in centrul atentiei statuia "Romania Independenta", de Dimitrie Tronescu. Este o piesa din patrimoniul Muzeului de Arta din Iasi, care a fost restaurata recent si expusa in Sala Voievozilor de la Palatul Culturii.Statuia prezinta o tanara pasind peste o sabie franta, in ... citeste toata stirea