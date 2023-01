In acest weekend, Targul de Arta si Antichitati te asteapta la Palas cu o noua calatorie in timp si cu veritabile marturii ale trecutului

Obiecte de mobilier elegante, colectii de orologerie, tablouri, monede, argintarie, bijuterii, viniluri si multe alte piese unice asteapta sa fie descoperite cu ocazia primei editii din acest an a Targului de Arta si Antichitati. La Palas, cautatorii de frumos vor avea parte de o noua calatorie in timp, de-a lungul a mai multor secole incarcate de atmosfera boema a istoriei.In perioada 27 - 29 ianuarie 2023, Targul de Arta si Antichitati reuneste in Atriumul Palas 30 de expozanti, care te ... citeste toata stirea