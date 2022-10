In aceste zile, Iasul este pe harta internationala a educatiei Montessori

Asociatia internationala AMI, avand ca partener Montessori School of Iasi, organizeaza module de pregatire pentru formatori Montessori. Sunt veniti la Iasi specialisti in acest tip de educatie alternativa din 9 tariEducatia Montessori, desi are mai bine de un secol de cand Maria Montessori a deschis prima grupa in suburbiile Romei, este o alternativa care a reinviat relativ recent in Romania. Inainte de al doilea razboi mondial, si mai ales inainte ca regimul comunist sa inchida toate ... citeste toata stirea