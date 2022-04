In apel, judecatorii i-au scazut 12 zile din pedeapsa de 6 ani de inchisoare. Si-a injunghiat sotia

La 70 de ani, un iesean va intra dupa gratii pentru ca a incercat sa-si ucida fosta sotie. Condamnat de Tribunal, Neculai Munteanu s-a plans magistratilor Curtii de Apel ca sentinta a fost prea aspra, cerand reducerea acesteia. Judecatorii au fost de acord: i-au scazut 12 zile.Neculai Munteanu si C.D.M. divortasera in 2011, dar au continuat sa locuiasca in acelasi apartament, impreuna cu unul dintre copii. Certurile dintre cei doi s-au tinut lant, culminand in iulie 2018. Femeia isi vanduse o ... citeste toata stirea