In arestul preventiv, dupa ce a smuls doua lantisoare din aur

Marian C. sta deja de doua luni in arestul preventiv si va ramane dupa gratii cel putin pana la terminarea procesului in care este judecat pentru talharie. Tanarul a operat pe timp de zi, fara nicio jena, smulgand, pur si simplu, doua lantisoare din aur de la gatul victimelor A.M.B. si M.S.V. Faptele s-au petrecut pe 22, respectiv 24 iulie a.c., ambele avand acelasi scenariu. Dupa cateva zeci de metri de urmarire discreta, Marian a tasnit, a insfacat lantisoarele, dupa care a disparut in mare ... citește toată știrea