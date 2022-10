"In cazul unui accident rutier, evitati sa scoateti telefoanele pentru a fotografia victimele", spun cei de la SMURD Iasi FOTO

Joi, 6 octombrie, Asociatia WorldStreet a fost in vizita la Colegiul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari din Nicolina, impreuna cu colegii de la Biroul de Prevenire si Analiza a Criminalitatii din cadrul Politiei Iasi si SMURD - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Iasi. Tinerii au priceput rapid cum se face primul ajutor in caz de accident rutier si au testat si ochelarii Drager care simuleaza alcoolul.Elevii au experimentat o alcoolemie de 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat si ... citeste toata stirea