Meandrele Siretului au incaierat o cunoscuta firma de constructii si o autoritate publica. Firma contractase exploatarea unei portiuni din albia raului, intentionand extragerea de balast. Cand sa treaca la lucru, a constatat ca nu prea mai are ce exploata. Siretul isi schimbase cursul.Administratia Bazinala de Apa Siret a scos la licitatie in luna mai 2021 inchirierea a 3,2 ha din albia minora a raului, pe raza comunei Damienesti in vederea "inlaturarii materialului aluvionar" ce colmatase ... citeste toata stirea