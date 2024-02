In fiecare zi se produc, in medie, 58 de infractiuni in Iasi. Politia are un deficit de 400 de angajati

In anul 2023, in judetul Iasi s-au inregistrat 21.237 de infractiuni. Potrivit datelor oferite de catre Inspectoratul de Politie Judetean Iasi, infractionalitatea a crescut in anumite domenii si a scazut in altele.De exemplu, in 2023 au fost mai multe infractiuni contra persoanei, cu 1,7% mai multe. Anul trecut, politistii au instrumentat 7919 infractiuni contra persoanei in timp ce, in anul 2022 au fost comise 7788, in 2021 un numar 7665, iar in 2020 cele mai putine, adica 6956 cazuri. ... citește toată știrea